Він зазначив, що "суверенітет і незалежність Білорусі непорушні".

Олександр Лукашенко розповів, про що буде говорити з президентом РФ Володимиром Путіним на майбутній зустрічі і висловив переконання, що саме він керує країною, а не росіяни.

"Зараз нагнітається ситуація. Особливо після цих масштабних переговорів усі будуть говорити, що все: уже в Білорусі немає влади, тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто, крім нас, Білоруссю не керує. Це наші функції за Конституцією, і моя зокрема. Ми реалізовуємо ці функції", - заявив Лукашенко, ередає підконтрольний йому Telegram-канал "Пул первого".

Він зазначив, що "суверенітет і незалежність Білорусі непорушні" і при цьому зауважив, що "Білорусь ніколи не буде ворогом Росії".

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Нагадаємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін з урядовою делегацією відвідає Мінськ. Планується зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам.

Ймовірний наступ з Білорусі

Генштаб не виключає, що білоруську армію залучать до нового наступу росіян на північ України.

До цього часу Білорусь надавала РФ технічну підтримку та передавала озброєння, слугуючи водночас логістичним "хабом" для російських сил.

13 грудня у прикордонній службі заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю "залишається незмінною та підконтрольною".

За дорученням Лукашенка в країні почали перевіряти бойову готовність військ – розгортають нове озброєння та перевіряють його потужності.

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