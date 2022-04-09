В даний час в Німеччині налічується 599 громадських укриттів.

Влада Німеччини почала працювати над зміцненням бункерної інфраструктури в країні.

Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag розповіла міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер.

За її словами, Німеччина працює над новими концепціями зміцнення підземних паркінгів, станцій метро і підвалів, щоб вони могли стати укриттями.

"В даний час в Німеччині є 599 громадських укриттів. Ми перевіримо, чи зможемо ми оновити більше таких систем. У будь-якому випадку, демонтаж припинився", - сказала глава МВС.

Крім того, за словами Фезер, уряд надав федеральним землям 88 млн євро на установку нових сирен. При цьому вона зазначила, що до загальнонаціонального охоплення ще дуже далеко.

Вона додала, що Німеччина також створить кризові запаси предметів постачання, включаючи медичне обладнання, захисний одяг, маски або ліки.

Зазначимо, що після десятиліть скорочення збройних сил Німеччини, війна Росії проти України призвела до серйозної зміни політики: канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити витрати на оборону і влити в армію 100 млрд євро.

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