Йдеться про надання близько 100 танків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про те, чи надавати Україні високотехнологічні танки для її війни з Росією, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопоставлених чиновників.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням цього питання.

План, запропонований віце-канцлером і міністром економіки Робертом Хабеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає надання близько 100 танків.

Спочатку рішення з цього питання очікувалося на цьому тижні. Але зараз канцлер стверджує, що Німеччина повинна спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж поставляти таку важку військову техніку.

"Я вважаю, що це саме те питання, в якому для Німеччини було б серйозною помилкою грати особливу роль і йти по особливому шляху", - зазначив він.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили військову підтримку України в середу і четвер, але не повідомили ніяких подробиць щодо поставок танків.

Раніше німецькі офіційні особи виключали поставку до Києва складнішої військової техніки, такої як танки, незважаючи на історичне рішення Берліна в лютому поставити Україні протитанкові і зенітні ракети, мотивуючи це тим, що навчання українських солдатів їх використанню займе тижні або місяці.

Але оскільки виявилося, що війна, швидше за все, триватиме довше, офіційні особи кажуть, що вони почали розглядати можливість бойових поставок, які Україна могла б використовувати на більш пізньому етапі, зазначає видання.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна потребує поставок важкого озброєння від НАТО на тлі майбутніх боїв за схід і південь країни.

Цьому передувала інформація про згоду Вашингтона сприяти передачі Україні радянських танків.

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