Німеччина намагалася запобігти впровадженню обмежень на своєму кордоні з Францією, які є аналогічними до тих, що діють на кордонах Чехії та Австрії.

У Німеччині захищають останні коронавірусні обмеження на кордонах, які викликали гостру критику в Євросоюзі.

Читайте такожВ Німеччині ампулу з першої партії вакцини Pfizer виставлять у музеїПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters. Міністр у справах Європи Міхаель Рот став на захист останніх обмежень, які країна вважає необхідними для стримування нових варіантів коронавірусу.

"Ці заходи, очевидно, створюють величезне навантаження на прикордонні регіони, пасажирів, перевезення товарів і єдиний ринок, але захист наших громадян має першорядне значення", - заявив Рот перед переговорами зі своїми колегами з ЄС.

Водночас він зазначив, що Німеччина намагалася запобігти впровадженню обмежень на своєму кордоні з Францією, які є аналогічними до тих, що діють на кордонах Чехії та Австрії.

За словами Рота, Німеччина перебуває у тісному контакті з французькою владою для забезпечення координації прикордонних обмежень.

Єврокомісія напередодні назвала надмірними запроваджені Німеччиною правила перетину кордону.

Німеччина майже повністю закрила кордон з Чехією, Словаччиною та австрійським Тіролем через поширеність у цих регіонах мутованих штамів коронавірусу.

Для категорій-винятків діють суворі правила в’їзду, що з перших днів спричинило великі черги на кордонах.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер вважає, що після завершення початкового 10-денного терміну надзвичайних правил їх потрібно продовжити.

Такий крок суперечить погодженим країнами ЄС рекомендаціям щодо правил поїздок, які востаннє оновили кілька тижнів тому. Вони ґрунтуються на регулярно оновлюваних даних про епідемічну ситуацію у кожній з країн, що визначається за однаковими критеріями.

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Автор: УНІАН