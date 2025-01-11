Основним завданням тероборони буде охорона ключових об'єктів інфраструктури та військових вузлів.

При німецькому бундесвері створять ще одну велику структуру - так звану дивізію територіальної оборони.

Як повідомляє видання BILD, у бундесвері стверджують, що дивізія тероборони "складатиметься з резервістів і діючих військових і підпорядковуватиметься єдиному командуванню". Ця структура буде створена за вказівкою міністра оборони Бориса Пісторіуса, який наполягав на посиленні оборонних можливостей країни через нові загрози.

Основним завданням тероборони буде охорона ключових об'єктів інфраструктури та військових вузлів на території країни в разі кризи або збройного конфлікту.

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"Сили територіальної оборони призначені для використання в рамках захисних і охоронних заходів, а також для охорони об'єктів, тобто на випадок сценаріїв оборони країни", - прокоментували в бундесвері.

У нову структуру увійдуть частини резервістів і кілька полків. До літа 2025 року німецька тероборона має налічувати близько 6000 осіб.

Однак, як зазначило видання, військові експерти вважають цю цифру недостатньою для повноцінного захисту ключової інфраструктури. Але передбачається, що з часом дивізія розширюватиметься, а сама концепція територіальної оборони - вдосконалюватиметься.

Посилення оборони Німеччини

На тлі нападу РФ на Україну, німецькі політики ухвалили рішення повернути строкову службу в армії, посилити бундесвер і почати випускати більше боєприпасів.

При цьому, за даними соціологів, серед молодих німців не так багато охочих йти на війну, щоб захистити свою батьківщину.

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