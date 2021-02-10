Очікується, що від березня у Німеччині дозволять працювати перукарням.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися продовжити локдаун в країні до 7 березня.

Основні обмеження, запроваджені раніше для стримування поширення коронавірусної інфекції, залишаються в силі, але є й певні послаблення, пише DW.

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Зберігається обмеження щодо приватних контактів, а також обов'язкове носіння медичних масок у громадських місцях. Від необов'язкових приватних поїздок та візитів рекомендують утриматися.

Серед запланованих послаблень також - дозвіл перукарням відновити роботу з 1 березня за умови попереднього запису клієнтів та використання медичних масок.

Школярів перевели на домашнє навчання, тепер за підсумками засідання дозволено приймати рішення про відкриття шкіл регіонально.

Подальші послаблення будуть запроваджувати після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів і нижче. Тоді планують дозволити роботу закладів роздрібної торгівлі, музеїв тощо.

Ситуація з коронавірсом у Німеччині

Станом на 10 лютого в Німеччині зафіксовано понад 2,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли понад 63 тисячі осіб, в яких підтвердили інфікування.

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Автор: УНІАН