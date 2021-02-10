У Німеччині вирішили продовжити локдаун / фото REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися продовжити локдаун в країні до 7 березня.
Основні обмеження, запроваджені раніше для стримування поширення коронавірусної інфекції, залишаються в силі, але є й певні послаблення, пише DW.
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Які плануються зміни карантину у Німеччині
- Зберігається обмеження щодо приватних контактів, а також обов'язкове носіння медичних масок у громадських місцях. Від необов'язкових приватних поїздок та візитів рекомендують утриматися.
- Серед запланованих послаблень також - дозвіл перукарням відновити роботу з 1 березня за умови попереднього запису клієнтів та використання медичних масок.
Школярів перевели на домашнє навчання, тепер за підсумками засідання дозволено приймати рішення про відкриття шкіл регіонально.
- Подальші послаблення будуть запроваджувати після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів і нижче. Тоді планують дозволити роботу закладів роздрібної торгівлі, музеїв тощо.
Ситуація з коронавірсом у Німеччині
Станом на 10 лютого в Німеччині зафіксовано понад 2,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли понад 63 тисячі осіб, в яких підтвердили інфікування.
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