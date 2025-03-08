Коаліцію планують сформувати до 20 квітня 2025 року.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) переможця німецьких виборів Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца обговорили формування коаліційного уряду. Під час переговорів вони пообіцяли посилити боротьбу з нелегальною міграцією, підтримати промисловість та стимулювати економіку країни, пише Reuters.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати коаліцію до Великодня, а саме 20 квітня 2025 року. За його словами, Європі залишилося "п'ять хвилин до півночі", щоб захистити себе від ворожої Росії, а США за президентства Дональда Трампа більше не вважаються надійним союзником.

Обидві партії мають намір укласти угоду до наступного тижня, а також сподіваються проштовхнути через парламент послаблення лімітів запозичень Німеччини, аби відновити зростання найбільшої економіки Європи і збільшити військові витрати.

Відео дня

"Існує величезна терміновість, особливо щодо бюджету Бундесверу", - зауважив Мерц.

У Reuters підкреслили, що для Німеччини коаліції є нормою, адже там уряди формуються у два етапи: спочатку партії проводять попередні перемовини, а потім вступають в офіційні коаліційні переговори.

"Консервативний блок Мерца ХДС/ХСС і СДПН вели переговори з таких питань, як міграція та соціальні виплати, об'єднавшись після важкої виборчої кампанії", - зазначили у матеріалі.

Німеччина та Україна - останні новини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна готує новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро. За його словами, також цього року будуть поставлені ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів, що потрібно Україні для захисту від агресії РФ. Він наголосив, що союзники нашої держави будуть зосереджені на тому, аби після закінчення війни Україна мала сильну армію.

Вас також можуть зацікавити новини: