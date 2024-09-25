Умови праці на плантації близькі до рабських, розповідають політв'язні.

Німецький бізнесмен і депутат парламенту Саксонії від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Дорнау створив бізнес у Білорусі, де як робочу силу використовував білоруських політв'язнів. Про це пише Reform.news.

За даними видання, німецький політик створив цибулеву плантацію в районі міста Ліда та уклав угоду з "Центром ізоляції правопорушників" (ЦІП) у Білорусі, щоб той регулярно постачав місцевих політв'язнів для робіт на цій плантації.

Зазначається, що журналісти знайшли одного з "політичних", які перебирали цибулю для Йорга Дорнау на ТОВ "Цибулька-Бел". Андрій (ім'я змінено) - не єдиний, кого відправляли з режимної установи на сільгоспроботи, але лише він ризикнув розповісти свою історію. Його затримали в лютому 2024 року і відправили на 15 діб у ЦІП за лайк під постом у соціальних мережах. Як стверджує Андрій, між "Цибулька-Бел" і Лідським ЦІП був підписаний договір підряду, зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в ЦІПі. Щодня потрібно було підписати згоду на роботу, а "заробіток" виплачували "на розсуд" бригадира, який вирішував, наскільки добре працював ув'язнений. Працювали "політичні" в холодному льосі, з 7 ранку до 18.00, без їжі та пиття.

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"Лідському УВС заплатили 30 рублів (білоруських - УНІАН), затриманим - близько 20. Цибулю сортували для торгової мережі "Євроопт", - розповів Андрій.

Він стверджує, що особисто бачив німецького фермера: "Високий лисий чоловік. Приїхав один раз на своїй машині з німецькою реєстрацією. Заходив у складське приміщення, де ми разом із найманими працівниками сортували цибулю".

Хто такий Йорг Дорнау

За даними Reform.news, 53-річний Йорг Дорнау народився в Борні (Саксонія), здобув аграрну освіту і займається підприємництвом. У 2016 році він приєднався до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН), з 2019-го - член саксонського парламенту, представляє парламентську групу АДН із сільськогосподарської політики. Дорнау також був членом екстремістської радикальної фракції АдН - "Крило".

"Німецький політик потрапив у заголовки федеральних німецьких ЗМІ після того, як з'ясувалося, що він володіє сільгосппідприємством ТОВ "Цибулька-Бел" у Білорусі. Його ферма вирощує цибулю та інші овочі на кількох сотнях гектарів у Лідському районі. Вести підприємницьку діяльність депутатам, згідно із законом про Саксонський парламент, не забороняється. Однак Йорг Дорнау приховав свій бізнес у Білорусі, тим самим порушивши зобов'язання щодо звітності. У результаті в серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував його на 20 862 євро", - пише видання.

Зазначається, що білоруські держЗМІ часто писали про німця, який зустрічався з високопоставленими чиновниками і користувався заступництвом влади. Своє ТОВ "Цибулька-Бел" він зареєстрував у жовтні 2020 року в селі Гуди Лідського району Гродненської області. Під бізнес йому в постійне користування передали 1555,4 га землі.

Наприклад, газета адміністрації Лукашенка "СБ. Білорусь сьогодні" влітку 2021 року писала, що Дорнау нібито найбільший фахівець у галузі вирощування цибулі в Німеччині, а на вирощування цибулі в Білорусі в іноземця - великі плани. Зокрема, він нібито планував створити "повноцінний логістичний комплекс" для зберігання та переробки продукції, і обіцяв створення нових робочих місць.

"Самому Йоргу, без знання мови та необхідних зв'язків, було б украй складно вести бізнес у Білорусі. У нього є партнер, бізнесмен Юрій Куницький. Він живе в Німеччині. У матеріалах німецької преси його характеризують так: "...багато років працює на російський і білоруський пропагандистський апарат і про якого в кредитних звітах йдеться: "Ділові відносини не рекомендуються", - пише Reform.news.

За даними журналістів, негативна ділова репутація не завадила Куницькому увійти в спільний бізнес із Дорнау і стати власником 50% "Цибулька-Бел".

"Як бачимо, Йорг Дорнау своєрідно підійшов до вирішення кадрового питання "Цибулька-Бел". Він особисто перевіряв якість роботи білоруських політв'язнів. Німецький політик знав і підписував документи про "надання послуг" з установою, де свідомо катують білорусів", - акцентують розслідувачі.

Вони нагадують, що в камерах для "політичних" створюються особливі умови: у людей забирають матраци, подушки, постільну білизну. Не можна сидіти і лежати на ліжках. У затриманих вилучають усі передачі. Світло в камері горить цілодобово, а вночі людей нарочито будять кілька разів. У більшості камер немає туалету й умивальника - тільки пластикове відро в кутку, яке щоранку потрібно виносити в загальну вбиральню в коридорі. Андрій назвав умови тортурними.

Незрозуміло, чи відомо було саксонському парламенту про те, що Дорнау використовував працю політв'язнів. Не виключено, що на момент розслідування справи про приховування бізнесу, про це в Німеччині не знали.

Партія "Альтернатива для Німеччини"

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував партію "Альтернатива для Німеччини" за похвалу від російського диктатора Володимира Путіна. Раніше лідер РФ заявив, що не бачить "ознак неонацизму" в діях цієї партії. За його словами, Росія готова працювати з кожним, хто готовий до співпраці з країною-агресором.

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