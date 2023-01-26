Навчання у Норвегії швидко зміцнить можливості українських солдатів, зазначив норвезький міністр оборони.

Навчання українських військових проходитимуть у Норвегії, країна готуватиме українських військових медичних спеціалістів, молодших офіцерів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, про це заявив міністр оборони Королівства Норвегія Бйорн Арільд Грам. Планується розпочати навчання цієї весни та провести декілька раундів протягом 2023 року.

"Навчання доповнить інші навчальні ініціативи. Наш внесок сприятиме посиленню загальних зусиль з навчання і його вітають як Україна, так і наші союзники. Це навчання швидко зміцнить можливості українських солдатів і збільшить загальну кількість солдатів, яких можуть навчати західні країни", - наголосив Грам.

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За його словами, Україна матиме значну потребу у військовій підтримці в майбутньому, і навчання є важливою частиною цієї підтримки.

У Генштабі зазначають, що Норвегія вже бере участь в підготовці українських військових у Великій Британії. Ці навчання триватимуть й у 2023 році, а кількість інструкторів збільшиться. Норвегія також надає фінансову підтримку та надає інструкторів для Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України. Норвегія також сприятиме Північній ініціативі, де кілька країн навчатимуть українських спеціалістів знешкоджувати вибухові боєприпаси.

Грам запевнив, що уряд Норвегії підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Триває робота над тим, щоб збільшити внески за рахунок пожертвувань та інших ініціатив, як безпосередньо з Норвегії, так і через співпрацю з іншими країнами. Уряд планує більший багаторічний пакет допомоги для України", - сказав Грам.

Допомога Україні - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 25 січня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Норвегія також надає Україні танки Leopard 2.

Бйорн Аріль Грам говорив, що Норвегія має максимально підтримувати Україну в оборонному бою. Чиновник зазначав, що у його країни є кілька різних моделей танків, зокрема, Leopard 2A4.

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