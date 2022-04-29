Заходити в Норвезькі порти зможуть тільки риболовецькі кораблі.

Влада Норвегія закрила сухопутний кордон для вантажівок з Російської Федерації. Також російські кораблі більше не зможуть заходити в норвезькі порти.

Про це заявив міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельд у коментарі NRK.

Так, єдиний Регулярний пункт пропуску на норвезько-російському кордоні в селищі Стурскуг закрили для вантажів з Росії.

У свою чергу порти Норвегії закриються для російських суден, крім риболовецьких. Саме вони становлять близько 60% від загального числа суден з РФ, які заходять в норвезькі порти.

Таким чином влада Норвегії підтримала заборону Європейського Союзу для вантажівок з РФ і Білорусі перетинати кордон. Крім того, ЄС закрив європейські порти для суден під прапором РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборона на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів.

Відразу ж російським судам заборонили заходити в порти Болгарія, Румунія і Італія. Згодом до морської блокади РФ приєдналася Естонія. 18 квітня вже порти всіх країн Європейського Союзу закрили доступ для російських кораблів.

21 квітня США ввели аналогічну заборону для російських кораблів.

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