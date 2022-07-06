Швеція і Фінляндія можуть захищати себе самі, зазначив заступник генсекретаря Альянсу.

У НАТО не планують розміщувати на території Швеції та Фінляндії свої військова база.

Фінляндія і Швеція мають можливості захищати себе самі, заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане у вівторок, 5 липня, повідомляє Digi24.

"Ми не плануємо додаткової присутності у цих двох країнах, у них міцні національні сили...", - сказав він.

Раніше спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін говорив, що розміщення баз НАТО не захистить ні Швецію, ні Фінляндію, а навпаки "поставить під удар жителів міст, де буде знаходитися військова інфраструктура".

Нагадаємо, після того, як Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, Фінляндія і Швеція попросилися до лав країн-членів НАТО.

На саміті Альянсу в Мадриді Швецію і Фінляндію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку.

5 липня стало відомо, що перші дві держави вже ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - це зробили Данія й Канада.

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