У НАТО не планують розміщувати на території Швеції та Фінляндії свої військова база.
Фінляндія і Швеція мають можливості захищати себе самі, заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане у вівторок, 5 липня, повідомляє Digi24.
"Ми не плануємо додаткової присутності у цих двох країнах, у них міцні національні сили...", - сказав він.
Раніше спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін говорив, що розміщення баз НАТО не захистить ні Швецію, ні Фінляндію, а навпаки "поставить під удар жителів міст, де буде знаходитися військова інфраструктура".
Нагадаємо, після того, як Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, Фінляндія і Швеція попросилися до лав країн-членів НАТО.
На саміті Альянсу в Мадриді Швецію і Фінляндію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку.
5 липня стало відомо, що перші дві держави вже ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - це зробили Данія й Канада.