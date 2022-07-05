Канада й Данія ратифікували закон про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Сьогодні Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО… Як близький друг і безпековий партнер, Канада рішуче підтримує їхнє приєднання до НАТО. Їхнє членство зробить НАТО сильнішим і ми закликаємо усіх союзників швидко провести процедури ратифікації, щоб звузити простір для втручання наших недругів", - заявив прем’єр Джастін Трюдо.

Проте Трюдо допустив неточність: першою стала Данія. Там ухвалили ратифікацію через дві години після того, як протоколи були підписані у штаб-квартирі НАТО.

"Ратифікація з боку Данії щодо членства Фінляндії й Швеції - виконана. Сподіваюся на таку ж швидку ратифікацію усіма союзниками", - заявили у МЗС Данії.

Фінляндія і Швеція приєднуються до НАТО: що відомо

У середині травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

На саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

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