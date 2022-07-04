Місто Лаппеєнранта розташоване приблизно за 25 км від російського кордону.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відреагував на пропозицію мера фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, надати міський аеропорт для розміщення бази НАТО у разі потреби.

Про це Володін написав у своєму Telegram.

Володін заявив, що мер міста Лаппеєнранта помиляється у тому, що база НАТО створить у місті почуття безпеки.

"У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед по військовій інфраструктурі противника. Розміщення баз НАТО не захистить ні Фінляндію, ні Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура", – заявив Володін.

Як повідомлялося, влада фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, розглядає можливість створити базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу. Місто Лаппеєнранта розташоване приблизно за 25 км від російського кордону.

На саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

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