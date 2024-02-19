Найближчим часом місцева влада вирішить, що робити зі спорудою.

На півночі Німеччини в результаті кількаденних проливних дощів розмило грунт через що бункер, побудований ще для Збройних сил НДР на березі Балтійського моря, почав зсуватися у воду.

Як пише BILD, старий військовий бункер був визначною пам'яткою села Аренсхоп в землі Мекленбург-Передня Померанія. В останні роки тисячі туристів приїжджали подивитися на пам'ятник холодної війни.

Мер Аренсхопа Бенжамін Хайнке першим повідомив про руйнування бункера в соцмережі. "Найближчим часом ми обговоримо з відповідальною владою, чи потрібно і яким чином вирішувати проблему бункерного комплексу, який зараз знаходиться на пляжі", - сказав політик.

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Історія бункера в Аренсхопі

Цей бункер був частиною набагато більшого військового об'єкта, побудованого в 1957 році. У той час на узбережжі між селами Вустров і Аренсхоп для спостереження базувався підрозділ Національної народної армії НДР. В його обов'язки входило попередження про наближення ворожих військ до НДР по морю.

У 1990 році бункер використовувати перестали. Тоді ж морські води впритул наблизилося до бункера. Фахівці відзначили, що 100 років тому берегова лінія в цьому місці була на 70 м далі.

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