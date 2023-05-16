Заступник глави Радбезу Росії стверджує, що його країна буде максимально нарощувати випуск озброєнь.

Російська Держдума вирішила розірвати важливий договір, який стосується розміщення озброєнь.

Деносований Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), повідомила "Медуза". Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв в Telegram вже "розкрив карти". Російський чиновник стверджує, що його країна тепер буде "максимально збільшувати випуск озброєнь, військової та спеціальної техніки та засобів ураження".

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"Держдума денонсувала ДЗЗСЄ. Туди йому і дорога. Цей документ втратив для нас актуальність ще у 2007-му. Але тепер і за лінією раніше припинених міжнародних зобов'язань нам ніщо не заважає розміщувати нашу зброю там, де ми хочемо, для захисту "національних інтересів". Включаючи нашу російську частину Європи", - написав він.

Що таке Договір про звичайні збройні сили в Європі - це варто знати

ДЗЗСЄ 19 листопада 1990 року в Парижі підписали повноважні представники 16 держав-учасниць НАТО (США, Канада, Великобританія, Франція, Бельгія, Німеччина, Данія, Ісландія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія і Туреччина) і шість держав-учасниць Організації Варшавського договору (СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Чехословаччина). Документ набув чинності 9 листопада 1992 року. Варто зазначити, що Росія - правоприймачка СРСР.

Договором встановлюється рівновага звичайних армій різних блоків на нижчому рівні, одночасно обмежуючи можливості розміщення їх звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками і таким чином перешкоджає створенню потенціалу для раптової атаки і ведення великомасштабних наступів на європейській території.

У 2007 році РФ призупинила дію ДЗЗСЄ, а 10 березня 2015-го країна заявила про вихід з Договору. 10 травня 2023 року російський диктатор Володимир Путін випустив розпорядження в якому йшлося, що РФ денонсує документ.

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