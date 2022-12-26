Не забув опальний політик і про Україну. Щоправда, він називає нашу країну "Київською республікою".

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв здивував своїми "прогнозами" на 2023 рік.

У своєму Телеграм-каналі він заявив, що прогнози деяких політиків інколи "найнесподіваніші і навіть абсурдні", тому вирішив оприлюднити власні.

За його версією, у 2023 році варто очікувати щонайменше 10 знакових подій. За його версією, наступного року ціна на нафту підвищиться до 150 доларів за барель та газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.

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Крім того, Медведєв вважає, що Велика Британія у 2023 році повернеться до Європейського Союзу, але він пророкує, що ЄС розвалиться після цього. Перестане існувати і євро, впевнений політик.

Деякі "прогнози" стосувалися й України. На думку Медведєва, Польща та Угорщина захоплять західні області України, а на базі Німеччини створять "Четвертий рейх". До нього, пророкує опальний політик, приєднаються Польща, країни Прибалтики, Чехії, Словаччина, Румунія, "Київська республіка", а отже Україна та "інші маргінали".

Медведєв, відомий своїм надмірним захоплення алкоголем, пророкує, що у 2023 році станеться війна між Францією та "Четвертим рейхом", в результаті якої Європу розділять - "включно з новим розділом Польщі".

Є у Медведєва прогноз щодо Великої Британії. На його переконання, станеться відділення Північної Ірландії від Королівства Великої британії та Північної Ірландії та приєднання до Республіки Ірландія.

У США, запевняє Медведєв, станеться громадянська війна США, а Каліфорнія та Техас стануть "самостійними державами". Ба більше, він вважає, що наступним президентом США стане Ілон Маск.

Медведєв зазначив, що у 2023 році нібито станеться перенесення всіх найбільших фондових майданчиків та фінансової активності із США та Європи до Азії.

І наостанок він напророчив крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включаючи крах МВФ та Світового банку, відмову від євро та долара як світових резервних валют, повернення золотого стандарту, перехід до активного використання фіатних цифрових валют.

Зазначимо, що Медведєв згадав фактично про всі країни, але про майбутнє Росії у 2023 році змовчав. Залишається тільки здогадуватися, чи може це означати, що у 2023 році у Росії не буде майбутнього, як і самої Росії.

Що Медведєв говорив про Україну

Опальний Дмитро Медведєв часто вибухає ядерними погразами, цинічними та дуже смішними заявами щодо України. Особливо дотепно спостерігати за його істериками на тлі чуток про алкоголізм опального політика.

Зокрема, у грудні Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні воєнні цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути й об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше Медведєв пригрозив світу нарощуванням виробництва засобів ураження. Він заявив, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

Крім того, екс-президент Росії не зміг втриматися на тлі чуток про можливу заборону в Україні діяльності Московського патріархату, та обізвав Банкову "київськими сатаністами".

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