Марко Рубіо зробив заяву щодо війни в Україні / колаж УНІАН, фото 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ, Gerry Images

Державний секретар США Марко Рубіо наголошує, що для спрарведливого припинення війни, яку Росія веде проти України, доведеться пройти довгий шлях.

Про це Рубіо сказав у телефонному інтерв'ю для CNN, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

"Це складний конфлікт. Це непростий конфлікт, і йдеться не лише про те, аби припинити це. Президент [Дональд Трамп] чітко заявив, що він прагне покласти край цьому, оскільки там гине багато людей і є багато руйнувань, але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою. І ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Довгий шлях доведеться пройти для цього. Це не буде легко", - наголосив Рубіо.

Відео дня

Як відзначив держсекретар США, залучено багато людей до зусиль із намагання припинити війну.

До Європи вже приїхали війце-президент США Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет вже прибули до Європи.

Рубіо теж на цьому тижні прибуде до Європи і розмовлятиме з європейськими союзниками.

"Ми говоритимемо з українцями. Я зустрічатимуся з ними пізніше на цьому тижні, як і віце-президент", - сказав Рубіо.

Він додав, що в США хочуть, аби війна припинилася якомога скоріше, але ніхто не може сказати про чітку дату, коли саме це може статися.

Як підкреслив держсекретар США, війна має закінчитися таким чином, аби у підсумку була стабільність, і через два роки війна знову не відносилася, а українці зберегли суверенітет і національну цілісність.

Що ще відомо про процес закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне швидко досягти мирної угоди і припинити війну, яку Росія веде проти України. 

"Сподіваюся, що в Україні буде досягнуто швидкої мирної угоди, яку президент зобов'язався досягти", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: