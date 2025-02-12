При цьому, закінчення війни має передбачати збереження Україною суверенітету і незалежності.

Державний секретар США Марко Рубіо наголошує, що для спрарведливого припинення війни, яку Росія веде проти України, доведеться пройти довгий шлях.

Про це Рубіо сказав у телефонному інтерв'ю для CNN, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

"Це складний конфлікт. Це непростий конфлікт, і йдеться не лише про те, аби припинити це. Президент [Дональд Трамп] чітко заявив, що він прагне покласти край цьому, оскільки там гине багато людей і є багато руйнувань, але йдеться про справедливе завершення, за якого Україна залишається суверенною та незалежною державою. І ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Довгий шлях доведеться пройти для цього. Це не буде легко", - наголосив Рубіо.

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Як відзначив держсекретар США, залучено багато людей до зусиль із намагання припинити війну.

До Європи вже приїхали війце-президент США Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет вже прибули до Європи.

Рубіо теж на цьому тижні прибуде до Європи і розмовлятиме з європейськими союзниками.

"Ми говоритимемо з українцями. Я зустрічатимуся з ними пізніше на цьому тижні, як і віце-президент", - сказав Рубіо.

Він додав, що в США хочуть, аби війна припинилася якомога скоріше, але ніхто не може сказати про чітку дату, коли саме це може статися.

Як підкреслив держсекретар США, війна має закінчитися таким чином, аби у підсумку була стабільність, і через два роки війна знову не відносилася, а українці зберегли суверенітет і національну цілісність.

Що ще відомо про процес закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне швидко досягти мирної угоди і припинити війну, яку Росія веде проти України.

"Сподіваюся, що в Україні буде досягнуто швидкої мирної угоди, яку президент зобов'язався досягти", - заявив він.

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