Новообраний президент Чехії Петро Павел зробив революційну заяву щодо України. Він вважає, що Київ повинен отримати все озброєння, крім ядерного.
"Що стосується звичайних озброєнь, то я дійсно не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії і ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", - заявив політик у коментарі France 24.
При цьому він вказав, що деякі країни дотримуються стриманої позиції з питання військової допомоги Україні, але союзникам необхідна єдина позиція.
"Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше і бажання продовжувати нашу ініціативу", - підсумував Павел.
Позиція нового президента Чехії щодо України - що відомо
Президент України Володимир Зеленський особисто привітав генерала НАТО у відставці Петра Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії. Глава держави розповів, що запросив чеського колегу в Україну.
Чеський президент пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з Російською Федерацією. Таку заяву він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він заявив, що Україна заслуговує членства в НАТО, як тільки закінчиться війна.