Петро Павло заявив, що союзникам необхідна єдина позиція щодо допомоги Києву.

Новообраний президент Чехії Петро Павел зробив революційну заяву щодо України. Він вважає, що Київ повинен отримати все озброєння, крім ядерного.

"Що стосується звичайних озброєнь, то я дійсно не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії і ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", - заявив політик у коментарі France 24.

При цьому він вказав, що деякі країни дотримуються стриманої позиції з питання військової допомоги Україні, але союзникам необхідна єдина позиція.

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"Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше і бажання продовжувати нашу ініціативу", - підсумував Павел.

Позиція нового президента Чехії щодо України - що відомо

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав генерала НАТО у відставці Петра Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії. Глава держави розповів, що запросив чеського колегу в Україну.

Чеський президент пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з Російською Федерацією. Таку заяву він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він заявив, що Україна заслуговує членства в НАТО, як тільки закінчиться війна.

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