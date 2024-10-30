Його демонтували через скарги місцевих жителів.

В Ульяновській області на пам'ятнику "ветеранам бойових дій, учасникам локальних воєн і збройних конфліктів" зобразили солдата НАТО.

Як пише Telegram-канал Astra, урочисте відкриття пам'ятника відбулося ще 22 жовтня, його встановили в населеному пункті Силікатний. Місцеві жителі помітили, що військовослужбовець одягнений у форму Північноатлантичного Альянсу, а також тримає в руках американську зброю.

Z-громадський діяч Данило Ібетов написав у мережі, що так і замислювалося, адже йдеться про "трофейні" автомати М16 і М4. Уже незабаром скандальний пам'ятник демонтували.

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