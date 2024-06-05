Написали "ГУР" на пам'ятнику Жукову на Красній площі дві медсестри 55-ти і 28-ми років.

На Манежній площі Москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР", який можна розшифрувати як "Главное управление разведки" - військова розвідка України.

Російські ЗМІ повідомляли, що напис з'явився ввечері 3 червня. Його зробили дві медсестри 55-ти і 28-ми років - нібито під впливом шахраїв.

"Відразу після цього їх затримали. Як розповіли їхні родичі, шахраї спілкувалися з медсестрами протягом тижня і навіть погрожували їм, якщо вони не залишать напис", - повідомляють російські пабліки.

УНІАН отримав відео того, як відбувався процес нанесення напису на пам'ятник. Матеріал надали джерела, які представилися як "Громадська ініціатива "Молодь за ГУР".

Як повідомляв УНІАН, у березні фахівці ГУР і активісти групи BO Team здійснили низку кібератак по об'єктах РФ. Під ударом опинилися не тільки російські державні, а й приватні структури, які платять податки і фінансують війну проти України.

В українській розвідці підкреслили, що завдані ворогові збитки можуть обчислюватися сотнями тисяч доларів.

Також сьогодні стало відомо, що ГУР Міноборони проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії держави-агресора Росії.

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