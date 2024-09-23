Вона заявила, що найважливішу червону лінію вже перейдено - це сталося, коли росіяни вторглися в Україну.

Союзники України повинні закінчити дискусію про "червоні лінії" Путіна і дозволити Україні удари західною зброєю вглиб Росії. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю Bloomberg Television у Копенгагені.

"Я пропоную припинити обговорення "червоних ліній"... Було помилкою під час цієї війни проводити публічне обговорення "червоних ліній", оскільки це просто дає росіянам занадто хороші карти в руки", - заявила вона.

Вона також додала, що затримки в постачанні зброї мають припинитися.

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"І я думаю, що обмеження на використання зброї мають бути зняті", - сказала прем'єр Данії.

Фредеріксен також відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати західну зброю для дальніх ударів по Росії призведе до ескалації, яка втягне союзників Києва у війну.

"Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни вторглися в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі або в Україні", - сказала вона.

Фредеріксен також заявила, що досягнення миру потребуватиме згоди обох сторін, і не може бути й мови про те, щоб дозволити Росії захопити всю або частину України. Вона також скептично ставиться до того, що переговори дозволять переконати Путіна.

"Коли ви дивитеся на поведінку Росії, не тільки в Україні, а й на Західних Балканах, коли ви дивитеся на поведінку на Близькому Сході, в Африці, в регіоні Сахеля, я бачу Росію, яка намагається дестабілізувати цей світ", - сказала Фредеріксен. - "Ця думка, що якщо ми дозволимо їй захопити Україну або частини України, то вона буде задоволена - я з нею не згодна".

Росія шукає способи тиску на Захід

Як писало WP, у Кремлі усвідомлюють, що їхня тактика залякування Заходу ядерною зброєю втрачає свою ефективність. Тепер Володимир Путін повинен придумати нові інструменти для того, щоб захистити свої "червоні лінії".

Водночас старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Едвард Лукас писав, що Європа застрягла в зоні комфорту, і її порожні погрози не зупиняють РФ. Водночас дозвіл Україні на удари західною зброєю по РФ чи кримінальне переслідування західних посібників Росії були б одним зі способів завдати удару у відповідь по Росії, вважає він.

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