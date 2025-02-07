При цьому, наголосили в угорському уряді, "будуть діяти обережно".

В угорському уряді заявили, що після того, як США вийшли зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, Угорщині теж варто над цим задуматися. Про це 7 лютого сказав голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гульяс, пише Politico.

Він сказав, що "якщо наймогутніша країна світу вирішила вийти з міжнародної організації", то і уряду Угорщини варто подумати, чи не піти йому "на цей крок". Він наголосив, що при цьому уряд "буде діяти обережно".

"Ми можемо дійти висновку, що ми не повинні цього робити, ми можемо прийняти інше рішення, звичайно. Але це, безперечно, варто розглянути", - сказав Гульяс, оскільки "найсильніша демократія світу йде з власної волі".

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Видання повідомило, що віце-спікер російського парламенту Петро Толстой також у четвер висловився за вихід Росії з організації.

"Настав час ретельно розслідувати діяльність ВООЗ в Росії. На час розслідування російське членство має бути принаймні призупинено. А ще краще - взагалі попрощатися", - цитує видання заступника голови Держдуми РФ.

Вихід США і Аргентини з ВООЗ: що відомо

У січні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як писали ЗМІ, це стане серйозним кроком назад для фінансування світової охорони здоров'я. Попередню спробу розірвати зв’язки з ВООЗ Трамп зробив 2020 року під час пандемії коронавірусу, однак президент Джо Байден скасував рішення Трампа у свій перший день на посаді в січні 2021 року.

Згодом, виступаючи на мітингу в Лас-Вегасі, Трамп натякнув на повернення США у ВООЗ. При цьому він наголосивши, що США фінансують ВООЗ більше, ніж Китай, попри значно меншу чисельність населення.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей Мануель Адорні теж заявив, що його країна вийде зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. За інформацією ЗМІ, таке рішення він прийняв через "глибокі розбіжності" щодо підходу ВООЗ до вирішення питань охорони здоров'я, зокрема пандемії COVID-19, зіславшись на багатомісячний карантин в Аргентині.

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