Інцидент стався під час зустрічі з футболістом Балажем Джуджаком,

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вляпався в гучний міжнародний скандал. Політик одягнув фанатський шарф з картою "Великої Угорщини", до складу якої входить частина України та Румунії.

Зазначається, що Орбан зустрівся з футболістом Балажем Джуджаком, після його прощального матчу за національну збірну. На зустрічі були присутні журналісти, які і зняли фанатський шарф угорського прем'єра.

"Прем'єр-міністр Угорщини - в шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для сусідів Угорщини", - прокоментував ситуацію депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

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Не залишили без уваги провокаційну витівку Орбана і в Румунії. Зовнішньополітичне відомство країни передало послу Угорщини в Бухаресті "тверде несхвалення" такого вчинку угорського політика.

"Подібний жест знаходиться в очевидному контрасті з атмосферою відкритості і відновленням двостороннього діалогу з нагоди недавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром", - йдеться в повідомленні МЗС Румунії.

Довідка УНІАН. "Велика Угорщина" - землі, що входили до складу Угорського королівства, частина з яких знаходиться у складі сучасної України та Румунії. Країна втратила ці території за Тріанонським договором 4 червня 1920 року між державами–переможцями у Першій світовій війні.

Скандали Орбана - що відомо

Нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан всіляко підтримує загарбницьку політику президента Російської Федерації Володимира Путіна, через що неодноразово потрапляв у скандали.

З перших же днів угорський політик публічно виступає проти санкцій щодо Росії. При цьому він публічно заявив, що Україна не зможе перемогти Росію з нинішньою стратегією підтримки НАТО, що викликало хвилю негативу на його адресу.

Крім того, Орбан відкрито виступив проти змішання європейських і неєвропейських рас і заявив про перевагу угорців. За його словами, країни, де таке відбувається, "більше не є націями", що викликало масове обурення опозиційних партій і ряду європейських політиків.

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