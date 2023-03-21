Президент РФ не наважиться їхати в країну, де є хоча б мінімальний ризик бути заарештованим.

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна у Кремлі сприйняли як "найнесподіваніший крок" Заходу. Російська влада була не готова до подібного розвитку подій.

Про це розповіли джерела "Медузи", близькі до Адміністрації президента Росії. Зазначається, що ордер завадить пропагандистам і піарникам просувати образ Путіна в 2023 році.

Так, напередодні президентських виборів його хотіли показати як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки і Африки від колоніального гноблення" і "одного з головних лідерів багатополярного світу". Однак для цього потрібні були закордонні поїздки, які тепер значно обмежені. За словами джерел в адміністрації Путіна, в Кремлі не зовсім розуміють, як можна "забезпечити безпеку" російського лідера в нових умовах.

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"Навіть СНД перестає бути безпечним простором", — пояснило одне з джерел.

Як відомо, серед країн, які ратифікували Римський статут МКС, є, наприклад, Таджикистан. Однак у Кремлі сумніваються, що на арешт Путіна можуть зважитися країни, які раніше входили до складу СРСР, хоча "десяті, соті частки відсотка [ймовірності цього] завжди є". У зв'язку з цим президент РФ, ймовірно, не поїде в країну, де є хоча б мінімальний ризик бути заарештованим.

За словами співрозмовників, незважаючи на війну в минулому році Путін досить регулярно здійснював закордонні поїздки. У 2022 році він відвідав Таджикистан, Туркменістан, Іран, Узбекистан, Казахстан та Вірменію. Всі ці поїздки були дуже важливі для внутрішньоросійської пропаганди, адже сигналізували, що "у Росії друзів все одно більше, ніж недоброзичливців" і країна залишається "одним із стовпів багатополярного світу".

"Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку ж частоту зустрічей не вийде — не можна постійно запрошувати всіх до себе", — додав один із співбесідників.

Ордер для Путіна - що відомо

17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна і дитячого омбмудсмена Марії Львівської-Бєлової. Їх звинувачують у насильницькій депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Тепер російського лідера можуть затримати на вимогу трибуналу в будь-якій з 123 держав світу, які ратифікували Римський статут. Головний прокурор МКС підкреслив, що Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення.

Зазначається, що ордер на арешт президента Росії є довічним. Його можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Як раніше повідомляв УНІАН, після ордера на арешт Путіна в РФ почали запевняти, що повернуть викрадених українських дітей.

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