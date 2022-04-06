Ігор скаржиться, що кожну хвилину він і його сім'я отримують погрози телефоном.

Власник автосервісу на сході Берліна Ігор виступив формальним організатором проросійського автопробігу в цьому німецькому містечку і незабаром поплатився.

Про це сам Ігор розповів у коментарі телеканалу OstWest.

Він виправдовується, що це був автопробіг проти дискримінації російськомовних у Німеччині (нагадаємо, ця "дискримінація" російськомовних ввижається багатьом пропагандистам РФ). Але в контексті звірств путінської армії ця акція сприймається як мітинг на підтримку війни Росії в Україні.

Ігор скаржиться, що кожну хвилину він і його сім'я отримують погрози телефоном, під ударом і його бізнес, який отримує негативні оцінки в Google.

"Такої реакції я точно не очікував... Повністю завалили мою інтернет-сторінку фотографіями з тілами, зі зруйнованими містами", - розповідає організатор проросійського автопробігу в Берліні.

У нього запитали, чи скасував би він пробіг, якщо того дня знав про звірства російських окупантів у передмісті Києва. Він відповів: "Я б скасував, сказав би, що не варто зараз виїжджати, тому що сталася трагедія".

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні й грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором. На думку багатьох жителів німецького міста, група людей, яка відкрито підтримує масові вбивства населення в Україні, несе небезпеку для кожного місцевого.

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