За словами канцлера ФРН, використання Путіним ракети середньої дальності є тривожним сигналом.

Удар Росії по українському місту Дніпро з використанням експериментальної гіперзвукової ракети є "жахливою ескалацією" конфлікту з боку країни-агресорки. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Guardian.

За словами політика, використання правителем РФ Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.

"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - сказав Шольц.

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Удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою

Як повідомляв УНІАН, Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон.

Згодом у ГУР зробили заяву про нову балістику, якою Росія вдарила по Дніпру. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна - оснащена шістьма суббоєприпасами. Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

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