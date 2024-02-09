Головною причиною скасування програми став аналіз досвіда російсько-української війни.

Армія США закрила програму створення розвідувально-бойового вертольота нового покоління Future Attack Recon Aircraft (FARA). Про це повідомляє The War Zone.

Головною причиною скасування називають змінення уявлень про сучасну війну. "На полі бою, особливо в Україні, ми дізнаємося, що повітряна розвідка фундаментально змінилася", — заявив у зверненні начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж.

Програму FARA розпочали у 2018 році, за цей час на неї витратили близько $2 млрд. Загальна ж вартість Future Attack Recon Aircraft могла скласти десятки мільярдів.

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В рамках FARA створили кілька прототипів вертольотів майбутнього. С 2020 року революційний швидкісний Raider X від компанії Sikorsky конкурував с більш традиційним Bell 360 Invictus від компанії Bell Textron. Останній був схожий зовні на знаменитий гелікоптер RAH-66 Comanche, який також не потрапив до серії.

Окрім скасування розробки FARA, армія США припинить виробництво гелікоптера UH-60V Black Hawk. При цьому вона не відмовиться від подальшої розробки перспективного конвертоплану Bell V-280 Valor.

Вертоліт для України

Раніше стало відомо, що Захід відмовляється від пропонованих Україні ударних вертольотів Eurocopter Tiger, який називають "проблемним". Зараз ці машини стоять на озброєнні Німеччини, Франції, Іспанії та Австралії.

Також повідомлялось, що Австралія утилізує списані багатоцільові вертольоти MRH-90 Taipan, незважаючи на прохання нашої країни про їх передачу.

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