Відставка Залужного не вплине на підтримку України з боку США, заявили в Пентагоні, зазначивши, що Остін ще не встиг поговорити з новим головкомом ЗСУ Сирським.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі прокоментував рішення президента Володимира Зеленського змінити головнокомандувача ЗСУ.

Кібрі наголосив, що Зеленський – верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – сказав він.

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Крім цього, Кібрі не згоден із твердженням, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні.

Відставка Залужного не вплине на підтримку України з боку США, заявили в Пентагоні, зазначивши, що Остін ще не встиг поговорити з новим головкомом ЗСУ Сирським.

"Президент України має право обирати, хто очолить українську армію, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", - заявила помічниця міністра оборони США Селеста Валландер.

Зміна головнокомандувача ЗСУ - деталі

8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Замість Валерія Залужного цю посаду отримав Олександр Сирський – генерал, який за останні два роки прославився не менше, ніж його попередник на посаді.

Залужного відправили у відставку, тому що він вів переговори із Заходом про постачання, виключаючи Міноборони з цього процесу, повідомляє The Times.

Також генерал не надав свій військовий план на 2024 рік і вважав нереалістичними накази Зеленського, що, за словами Умерова, також спричинило звільнення. Джерела розповіли, що Зеленський справді вперше попросив Залужного піти у відставку 29 січня, але той відмовився. Заступник держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд не підтримала відставку Залужного.

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