Москва заявляє, що Україна збила літак з західної системи ППО.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки не вважають достовірними заяви Росії про те, що Україна збила російський Іл-76 в Бєлгородській області.

Про це заявив речник Держдепу Ведант Пател на прес-конференції, відповідаючи на питання російського журналіста. "Це той самий рівень достовірності доказів, як і у випадку, коли Росія стверджувала, що Крим - її, або що вся територія, яку вона окупувала в Україні належить їй",- цитує Патела "Укрінформ".

Він зазначив, що країна-агресор має велику історію поширення брехні й дезінформації, тому її заяви про обстріл Лисичанська американськими ракетами HIMARS також не можна перевірити незалежним чином.

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Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав російський літак Іл-76. Окупанти заявили, що на борту цього літака перебували 65 українських військовополонених, яких планували обміняти.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що обмін дійсно готували, українська сторона доставила військовополонених росіян на обумовлене місце.

Диктатор Путін звинуватив в збитті літака Україну, заявивши, що було використано ЗРК Patriot або європейську систему протиповітряної оборони.

Україна вимагає провести міжнародне розслідування інциденту. Голова розвідки Кирило Буданов зазначив, що Росія досі не надала достатніх доказів того, що на борту дійсно перебували українські військовополонені.

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