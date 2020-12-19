Суспільство зіткнулося з трьома основними проблемами.

Близько 3 мільйонів мігрантів опинилися в скрутному становищі через обмеження, викликані пандемією COVID-19 і закриттям кордонів. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначають, що ситуація з правами людини погіршилася.

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Про це пише "Голос Америки".

Суспільство зіткнулося з трьома основними проблемами.

"Перша – це доступ до послуг і профілактики COVID-19 в деяких країнах. Коли людина не має документів, він часто боїться отримати доступ до необхідних послуг, тому що не знає, чи буде він знайдений, затриманий і, можливо, депортований. Друга проблема безпосередньо пов'язана з COVID-19 – це права людини і прикордонний контроль... Третя велика проблема – утримання мігрантів під вартою. Люди знаходяться в переповнених приміщеннях, що не мають доступу до медичних послуг", – розповіла радник УВК ООН з прав людини Кароліна Ернандес.

США залишаються найбільш привабливою для мігрантів країною світу, в якій проживає понад 50 млн мігрантів.

У світі налічується близько 272 млн мігрантів. ООН вважає мігрантом будь-якого, хто змінює країну свого проживання, незалежно від причини.

Зазначимо, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавірусу.

Пандемія коронавірусу у світі: вплив на життя

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Автор: УНІАН