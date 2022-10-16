Світ на порозі Третьої світової, вважає Папа.

Папа римський Франциск назвав володіння ядерною зброю аморальним і закликав її знищити.

Про це пише La Stampa.

Людство, за словами Папи, не може ігнорувати "дамоклів меч", що навис над ним "у формі зброї масового знищення типу ядерної".

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"Зіштовхуючись з таким сценарієм, ми запитуємо себе: кому належить зброя? Які існують засоби контролю? Як можна приборкати логіку, що полягає у накопиченні ядерних боєголовок для стримування?" - поцікавився Франциск.

Він процитував слова святого Павла VI, який засудив застосування ядерної зброї.

"Зброя, яку дала вам сучасна наука, ще призведе до жертв і руйнування, живить погані почуття, породжує кошмари, недовіру та сумні наміри, вимагає величезних витрат, зупиняє проекти солідарності та корисної праці, спотворює психологію людей", - йдеться у заяві Франциска.

Папа Римський про Україну

Папа Франциск у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив будь-яку агресію. Після нових ескалацій глава Католицької церкви постійно виступає з заявами, у яких закликає сторони до роззброєння.

Разом з тим понтифік неодноразово потрапляв й у скандали. Наприклад, Ватикан організував хресну ходу українки та росіянки, що обурило Україну.

Понад те, Франциск називав загиблу у Підмосков'ї кремлівську пропагандистку Дугіну, яка виступала за масові вбивства українців, "невинною жертвою" (очевидно, маючи на увазі "жертвою" конфлікту").

Також Папа відхиляв будь-які пропозиції Києва здійснити символічний візит до України.

Ядерні погрози Путіна

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в Росії, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

У свою оечредь представник Європейської комісії із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору. Така риторика неприйнятна для Європейського Союзу.

При цьому генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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