Зараз його візит "може принести всьому світу більше шкоди, ніж користі", вважає понтифік.

У суботу Папа Франциск під час зустрічі з дітьми у Ватикані сказав українській дитині, що він хоче відвідати Україну і буде обговорювати можливу поїздку в країну з українськими офіційними особами.

Про це повідомляє Vatican News.

Згідно зі стенограмою прес-служби Святого Престолу, українська дитина на ім'я Захар сказала: "У мене не питання, а прохання: чи можете ви приїхати в Україну, щоб врятувати всіх дітей, які там зараз страждають?".

Папа Франциск відповів, що зараз його візит "може принести всьому світу більше шкоди, ніж користі".

"Я багато думаю про дітей в Україні, і тому я послав кілька кардиналів, щоб допомогти їм і бути поруч з усіма людьми, з дітьми. Я хотів би поїхати в Україну, просто потрібно дочекатися моменту, щоб зробити це. Розумієте, тому що нелегко прийняти рішення, яке може принести всьому світу більше шкоди, ніж користі. Я повинен знайти потрібний час, щоб зробити це. Наступного тижня я прийматиму представників уряду України, які приїдуть для переговорів, а також обговорити мій можливий візит туди. Подивимося, що станеться", - зазначив Папа Римський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в недавньому інтерв'ю італійській пресі Папа Римський прямо заявив, що НАТО нібито могло "спровокувати" Москву на напад на Україну. В МЗС Польщі відреагували на такі слова і зауважили, що вони виглядають дивно.

Також під час традиційної Хресної ходи в Римі відбулося "символічне примирення" - хрест тримали українка і росіянка. Українське суспільство не сприйняло таку ідею Папи Римського Франциска.

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