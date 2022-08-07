Він побажав, аби вдалося покласти край бойовим діям.

Папа Римський Франциск привітав розблокування деяких українських портів для експорту зернових.

Як пише Vatican News, він висловив сподівання, що це - свідчення про можливість домовлятися, яке зможе призвести до припинення бойових дій.

У першому заклику після проказування молитви "Ангел Господній" цієї неділі, 7 серпня, Папа Франциск звернувся до ситуації в Україні з побажаннями тривалого та справедливого миру.

Промовляючи до прочан у Ватикані, він сказав, що у розблокуванні "зернового коридору" вбачає "знак надії".

"Я хотів би із задоволенням привітати відправку з портів України перших кораблів, завантажених зерновими. Цей крок показує, що можливо вести діалог та досягати конкретні результати, корисні для всіх. А тому ця подія постає перед нами також як знак надії, тож від щирого серця бажаю, аби слідуючи цим шляхом, вдалося покласти край бойовим діям та прийти до справедливого та тривалого миру", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

Прибуття першого судна RAZONI до кінцевого пункту призначення - порт Тріполі в Лівані – очікувалося 7 серпня, утім судно затримується.

Учора, 6 серпня, на Одещину вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження.

7 серпня портів Великої Одеси відправлено другий караван з продовольством.

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