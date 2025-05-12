Лула да Сілва сказав, що цей візит не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва спробував виправдатися за свою поїздку в Москву до Володимира Путіна на парад 9 травня, заявивши, що цей візит не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні.

Як пише CNN Brasil, Лула да Сілва сказав, що його поїздка була "спробою виступити посередником" у мирних переговорах між Росією і Україною і наголосив, що Бразилія залишається прихильною до миру.

"Позиція Бразилії дуже, дуже, дуже тверда. Іншими словами, незалежно від того, чи приїхав я сюди, чи поїхав я до Китаю, чи поїхав я до Аргентини, чи поїхав я до будь-якої країни, наша позиція залишається незмінною щодо того, що ми думаємо про війну в Україні: ми хочемо миру", - заявив він.

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Президент Бразилії також сказав, що приїхав до Путіна спеціально "щоб показати, що Бразилія виступає за зміцнення багатосторонніх відносин" і проти "просування протекціонізму" на міжнародній арені.

Він заявив, що продовжить "сподіватися на мир і припинення конфлікту в Європі", сприяючи діалогу "доти, доки обидві сторони хочуть миру".

При цьому він розкритикував великі інвестиції країн в озброєння, заявивши, що ресурси можна було б спрямувати на інші глобальні пріоритети, такі як боротьба з голодом.

Іноземні лідери на параді в Москві

9 травня в Москві на Красній площі відбувся військовий парад. На ньому були присутні не тільки російський президент Володимир Путін, а й лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини та Сербії.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо опинився в центрі міжнародного скандалу після своєї поїздки до Москви, ставши єдиним лідером країни-члена ЄС, який взяв участь у заході.

Литва, Естонія, Латвія і Польща закрили свій повітряний простір для урядового літака Фіцо, змусивши його здійснити обхідний маршрут через Угорщину, Румунію, Чорне море і Грузію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав участь Фіцо в параді "ганьбою" для Європи, особливо на тлі триваючої агресії Росії проти України. А глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Фіцо "стоїть на неправильному боці історії" і засудила його присутність поруч із Путіним під час військового параду.

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