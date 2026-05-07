Іноземним добровольцям спростили правила перебування в Україні

Зокрема, для тих, хто лише планує укласти контракт, передбачили можливість легально залишатися в Україні навіть у випадках, якщо їхні документи протермінові.

Кабінет міністрів оновив правила перебування в країні та порядок оформлення документів для іноземців, які долучилися до захисту України або планують зробити це. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що новою постановою визначено чітку та зрозумілу процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для тих, хто вже проходить службу в Національній гвардії, Збройних силах чи Державній спеціальній службі транспорту.

"Для тих, хто лише планує укласти контракт, передбачили можливість легально залишатися в Україні навіть у випадках, коли документи протермінові або їх неможливо оновити через об’єктивні причини, зокрема, коли для цього потрібно звертатися до держави-агресора", - розповів Клименко.

Крім того, скасовується обов’язок декларувати місце проживання, адже "їхня адреса сьогодні - там, де вони виконують бойові завдання".

Іноземці в українському війську

Як повідомлялося, раніше Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що певна дезінформація за кордоном щодо умов служби в Україні та мовний бар’єр заважають швидко залучити сотні тисяч іноземців воювати у лавах ЗСУ.

Парламентар нагадав, що іноземні громадяни вже служать у різних підрозділах Сил безпеки і оборони України. Громадяни з інших країн, які свідомо вступають на військову службу в Україні, мають однакий з громадянами України правовий статус та соціальні правові гарантії.

