Цикл інновацій – два тижні: колишній глава Пентагону оцінив досвід України у веденні війни

Україна стала своєрідною лабораторією сучасної війни. Цикл інновацій української сторони на передовій становить два тижні. Таку оцінку озвучив колишній міністр оборони США Ллойд Остін у подкасті Financial Times.

"У таких держав, як Україна, цикл інновацій становить два тижні. Якщо вони розгортають нову технологію і застосовують її на полі бою, то можуть адаптувати її до нових викликів протягом кількох тижнів. Це дійсно величезна лабораторія", – заявив колишній глава Пентагону.

За словами Остіна, війна, яку РФ веде проти України, змінила сучасне бачення боїв. Одним з основних елементів нових воєн стали саме дрони – дешеві БПЛА дають можливість меншим за чисельністю арміям нівелювати перевагу більшого супротивника.

При цьому Україна продемонструвала ефективне використання дронів не тільки в обороні, але й в атаках на російську інфраструктуру та її економіку. Йдеться, зокрема, про удари по об’єктах нафтової промисловості, додав екс-глава Міноборони США.

Окремо Остін зазначив, що зараз Україна завдає ворогу більше втрат, ніж здатна поповнити РФ.

Колишній глава Пентагону також висловився щодо застосування роботизованих систем в Україні. Зокрема, він згадав випадок, коли російські солдати втратили позицію, здавшись роботам.

Водночас США і НАТО на даний момент не повністю готові до війни дронів такого масштабу, яку спостерігають в Україні, вважає Остін. За його словами, країни Заходу будуть змушені будувати багаторівневий захист від дешевих БПЛА.

Він підкреслив, що країни Європи повинні ставитися до загрози з боку Росії серйозно і нарощувати свої оборонні можливості. Остін сказав, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не стримувати, він може зважитися атакувати "легшу ціль".

Переговори з Росією про врегулювання війни зайшли в глухий кут. У Кремлі висунули новий ультиматум. Помічник Путіна Володимир Ушаков заявив, що поки українські сили не виведуть з Донбасу, сенсу проводити черговий раунд переговорів немає.

Тим часом Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат. ЗСУ вразили ще один носій ракет "Калібр". Йдеться про малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт". Ступінь його пошкоджень уточнюється.

