Міністр оборони країни додав, що нещодавно в Італії дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва.

Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України. За це рішення проголосували 195 осіб, 50 – виступили проти, а ще 55 – утрималися.

Про це пише Ansa. Схвалена парламернтарями резолюція зобовʼязує продовжувати надавати Україні підтримку, згідно з взятими зобовʼязаннями та відповідно до того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, на міжнародних форумах, членом яких є Італія, органами державної влади України. Йдеться про допомогу "в тому числі шляхом передачі військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".

"Наша підтримка України залишається сильною і абсолютно незмінною. Попереду ще довгий шлях разом з Україною, але було б драматичною стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має тривати доти, доки не припиняться російські атаки", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті.

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Міністр додав, що нещодавно в Італії дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва.

"Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки і виключно на посилення обороноздатності України", – наголосив Крозетто.

Допомога Україні: інші новини

Естонія надаватиме Україні військову допомогу обсягом у 0,25% від свого ВВП протягом наступних чотирьоїх років. Крім того, країна передаватиме щороку по 14 млн євро на відновлення та супутні проекти.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на Раді національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги України на суму 200 мільйонів євро. За його словами, Київ отримає, зокрема, бронетранспортери М577.

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