Уряд країни отримав "зелене світло" від парламенту на приєднання до НАТО.

Парламент Швеції в середу, 22 березня, ухвалив поправки до законів, які дозволять країні якнайшвидше приєднатися до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Наразі країна досі очікує на ратифікацію її заявки Туреччиною та Угорщиною.

Як повідомляє суспільний мовник країни SVT, парламент підтримав відповідні закони 269 голосами "за", проти проголосували 37 депутатів, ще 43 відсутні на засіданні.

Ухваленими законами затверджується приєднання Швеції до Північноатлантичного договору, а також низка законодавчих змін, які набувають чинності з дня прийняття рішення урядом. Таким чином, уряд отримує "зелене світло" від парламенту на приєднання Швеції до НАТО. Це може статися, коли всі країни-члени НАТО ратифікують заявку Швеції.

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Міністр оборони Пол Йонссон вже привітав рішення парламенту.

"Вперше в історії Швеція вступить у оборонну співпрацю з обов’язковими оборонними гарантіями та спільним оборонним плануванням. Це сприятиме підвищенню стабільності та безпеки в нашій частині Європи, і це абсолютно необхідно", – написав Йонссон у Twitter.

Вступ Швеції до НАТО

Ця скандинавська країна разом зі стратегічним партнером – Фінляндією – подала заяву на вступ до НАТО після того, як Російська Федерація розпочала загарбницьку повномасштабну війну проти України.

Станом на 22 березня триває процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО – 28 з 30 членів Альянсу вже завершили цей процес. Рішення мають прийняти Угорщина та Туреччина.

Туреччина раніше виступила проти їхнього приєднання через те, що вони нібито надають притулок обвинуваченим у сепаратистській діяльності курдам і туркам. 17 березня президент Туреччині Реджеп Таїп Ердоган заявив про початок процесу затвердження заявки Фінляндії, її можуть затвердити до виборів.

Угорщина почала вивчати заявки обох країн раніше цього місяця. Водночас парламент затягує процес розгляду.

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