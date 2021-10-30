За інформацією організацій-спостерігачів, процес голосування позначився численними порушеннями, сутичками, підтасовками і підкупом виборців.

У Грузії завершилося голосування у другому турі виборів до органів місцевого самоврядування.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", екзитполи влади і опозиції дають суперечливі результати.

Так, провладні компанії дають перемогу на виборах мерів п'яти великих міст саме представникам нинішньої влади.

Зокрема, за даними телекомпанії "Імеді", "Грузинська мрія" перемагає скрізь, в Тбілісі Каха Каладзе здобув більше 57% голосів. Екзитпол телеканалу "Мтаварі" віддає перемогу представнику "Об’єднаної опозиції" Ніке Мелія – 51%.

Тим часом, за інформацією організацій-спостерігачів, процес голосування позначився численними порушеннями, сутичками, підтасовками і підкупом виборців.

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Явка на голосування під час другого туру муніципальних виборів склала 49,9%, повідомляють "Новости Грузия" з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Для порівняння, перший тур муніципальних виборів відбувся за явки 51,92%.

Що стосується столиці, то в Тбілісі явка склала 47,7%, а в інших найбільших містах Грузії: в Руставі - 49,63%, Кутаїсі – 45,45%, Поті – 49,7%, Зугдіді – 45,28%, Батумі – 52%.

Вибори в Грузії

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 30 жовтня проходив другий тур муніципальних виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закрилися о 20:00.

Жителі країни вибирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі п'яти міст зі статусом самоврядних одиниць – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті і Руставі, а також депутатів в муніципальні збори (сакребуло) в 24 мажоритарних округах.

Основна суперечка точилася між представниками правлячої партії "Грузинська мрія" та сформованої за ініціативи партії "Единий національний рух" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі - "Об’єднаної опозиції".

Автор: Тамара Отовська