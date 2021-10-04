Голова виконкому Нацради реформ, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що має намір продовжувати своє голодування до кінця життя.
Як пише "Грузия онлайн", про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який зачитав лист Саакашвілі.
У ньому політик стверджує, що повернувся на батьківщину, щоб "допомогти нашому народу у справі відновлення свободи і демократії".
"Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною будучи за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню її ні в якому разі, до тих пір, поки я і затримані через Мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя. Моїм існуванням я своєму народу велику допомогу не надам. Готовий хоча б своєю знедоленістю підтвердити, що за Грузію варто жити й варто померти", - заявив він.
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Саакашвілі додав, що попередньо відмовився від пропозиції лікарів про будь-яку форму втручання у разі несвідомого стану.
Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі
Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.
У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".