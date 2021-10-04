Політик також назвав умову для припинення голодування.

Голова виконкому Нацради реформ, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що має намір продовжувати своє голодування до кінця життя.

Як пише "Грузия онлайн", про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який зачитав лист Саакашвілі.

У ньому політик стверджує, що повернувся на батьківщину, щоб "допомогти нашому народу у справі відновлення свободи і демократії".

"Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною будучи за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню її ні в якому разі, до тих пір, поки я і затримані через Мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя. Моїм існуванням я своєму народу велику допомогу не надам. Готовий хоча б своєю знедоленістю підтвердити, що за Грузію варто жити й варто померти", - заявив він.

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Саакашвілі додав, що попередньо відмовився від пропозиції лікарів про будь-яку форму втручання у разі несвідомого стану.

Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".

Автор: Юрій Годован