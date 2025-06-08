Навіть якщо явне прийняття Трампом боку Росії було хитрим планом заспокоїти параною Путіна і його поплічників, це не спрацювало.

Коли президент США Дональд Трамп сказав українському лідеру Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті: "У вас немає карт", він помилявся. Як пише Independent, український народ, як і раніше, єдиний у своїй рішучості захищати себе, і операція "Павутина" довела, що вони можуть перенести боротьбу вглиб російської території.

Однак при цьому Трамп відмовляється змінювати свою точку зору і визнавати помилку, зазначає видання. Коли його запитали, чи змінили удари українських безпілотників по російських бомбардувальниках його погляд на козирі, які є в України, він звинуватив українців у тому, що вони дали Путіну привід для посилення літнього наступу.

"Це та сама логіка, якої дотримувався президент Трамп від самого початку: український народ спровокував повномасштабне вторгнення у свою країну, бажаючи стати незалежною країною, поверненою до Заходу", - підкреслює Independent.

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Як підкреслює редактор видання Сем Кілі, будь-який інший президент США визнав би, що Путін готується до літнього наступу, і здійснив би ці плани, навіть якби його не принижували зухвалі атаки України на летовища. Також будь-який інший президент США привітав би Володимира Зеленського з атаками, які увійдуть в історію спецоперацій як блискуче реалізований сюрприз:

"Навіть якщо явне прийняття Трампом боку Путіна проти українського народу було хитрим планом заспокоїти параноїдальний містичний націоналізм Путіна і його поплічників, це не спрацювало. Путін ясно дав зрозуміти, що його не задовольнить нічого меншого, ніж підпорядкування всієї України силою зброї".

Водночас, підкреслює видання, Зеленський, як і раніше, користується підтримкою більшості країн вільного світу. Європейські лідери дали зрозуміти, що готові активізуватися, незалежно від того, чи виконає Трамп свою загрозу відсторонитися від відповідальності Америки як захисника свободи. І український народ, як і раніше, єдиний у своїй рішучості захищати себе.

Трамп має рацію, стверджуючи, що війна - це жахливо, але світ, побудований на капітуляції перед імперіалістичним диктатором, не буде світом взагалі, підкреслює Independent.

Трамп і війна в Україні

Раніше під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Трамп порівняв війну Росії проти України з бійкою між "двома маленькими дітьми" в парку.

"Іноді, коли ви бачите в парку двох маленьких дітей, які б'ються і ненавидять один одного, ви намагаєтеся їх розтягнути, вони не хочуть... іноді краще дати їм трохи побитися, а потім уже розтягнути", - заявив президент США.

При цьому Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності".

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