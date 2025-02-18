Міжнародне співтовариство має мобілізуватися, додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що досягти миру в Україні можна лише за допомогою переговорів між Києвом та Москвою. Він закликав світову спільноту працювати над цим.

Ввечері політик повідомив у мікроблозі X про телефонну розмову із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою, в якій вони обговорили війну Росії проти України, а також домовилися про червневий візит бразильського лідера до Франції.

"Ми поділяємо переконання, що мир в Україні можливий лише через переговори, які об'єднають Росію та Україну за одним столом. Мир можливий, і міжнародне співтовариство має мобілізуватися".

Макрон також повідомив, що Париж та Бразиліа мають спільні ніціативи в питаннях захисту клімату, біорізноманіття, океанів, демократії та економічного і сільськогосподарського розвитку.

Відео дня

Останні заяви Макрона про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, Європу збентежило рішення нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа почати переговори з Росією без участі України та європейських лідерів.

Президент Франції швидко скликав екстрену зустріч у Парижі, на якій обговорювалися захист Європи, гарантії безпеки для України та інші важливі питання. За підсумками саміту генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про готовність європейських країн до більш рішучих дій.

Нагадаємо, раніше Макрон не виключав відправку французьких військ в Україну, якщо російські окупаційні сили прорувать лінію фронту. Також ЗМІ повідомляли, що він просуває ідею залучення європейського контингенту для розміщення на території України після підписання миру.

Однак сьогодні він заявив, що Франція не планує відправляти свої сухопутні війська для участі в бойових діях в Україні. За йогословами, зараз мова йде лише про можливість направлення обмеженої кількості експертів або військових для підтримки України в рамках миротворчих ініціатив.

Вас також можуть зацікавити новини: