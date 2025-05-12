Путін відкинув вимоги Європи про перемир'я, але при цьому спробував створити видимість конструктивної позиції для адміністрації Трампа.

Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Як пише The Guardian, він перехопив у Путіна ініціативу, і тепер чинить на нього тиск.

Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.

У відповідь Путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "незважаючи на це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.

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Як зазначає The Guardian, тон Путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою по відношенню до Москви, ніж до Києва. Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту:

"Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні".

При цьому, запропонувавши пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора - який рідко подорожує спонтанно.

Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, учора 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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