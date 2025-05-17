Тиждень дипломатії повернув Україну на точку старту, РФ не збирається поступатись, - CNN

Україна закликала до "негайного та безумовного припинення вогню", і запропонувала зустріч Зеленського з Путіним. Росія заявила, що готова це "переглянути".

Тиждень, який міг стати проривом у пошуках миру, повернув Україну практично там, де вона була. Очікувані прямі переговори з Росією виявилися дипломатичним марнотратством: короткі, обмежені за змістом і без конкретних результатів, пише CNN.

Переговори у Стамбулі принесли три досягнення, що є прогресом:

обмін полоненими;

обговорення потенційної зустрічі президентів;

формування бачення майбутнього припинення вогню.

Втім, за формою це — уже знайомі ініціативи. Україна знову закликала до "негайного та безумовного припинення вогню в повітрі, на морі та на суші", і знову запропонувала зустріч Зеленського з Путіним. Росія заявила, що готова їх "переглянути".

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Напередодні лідери України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у Києві провели телефонну розмову з Трампом і пригрозили Росії санкціями. Через шість днів — знову та сама фотографія, ті самі п’ятеро чоловіків, тепер у Тірані (Албанія), знову на зв’язку з президентом США. Еммануель Макрон заявив, що "неприйнятно", що Росія ігнорує перемир’я. А Кір Стармер додав:

"Путін має заплатити ціну за уникнення миру".

Ці заяви контрастують із позицією Трампа. Він запропонував бути посередником у зустрічі Зеленського і Путіна, однак додав:

"Нічого не станеться, поки я не зустрінуся з Путіним".

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно пішла у відставку, у своїй статті різко критикує політику Вашингтона:

"На жаль, з початку адміністрації Трампа політика полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію… Як такий, я більше не міг сумлінно виконувати політику адміністрації… Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення".

Натомість Москва використовує ситуацію, щоб тягнути час, висуває "мінімалістичні мирні пропозиції з максималістськими вимогами" й, за даними дронів, накопичує сили на східному фронті — ймовірно, готуючи літній наступ.

Як пише CNN, цей дипломатичний тиждень підтвердив: Росія не поступається, Трамп не тисне, а дипломатія без реального тиску — лише ілюзія прогресу. Можливий саміт Трамп–Путін залишається примарною, яка радше перезавантажить процес, ніж вирішить війну.

Переговори в Стамбулі - новини

Нагадаємо, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Сторони конфлікту зібралися на зустріч уперше з 2022 року.

Після переговорів ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Зокрема росіяни вимагали вивести "зі своєї території" всі українські війська і зазначили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

Водночас міністр оборони України Рустем Умеров анонсував повернення 1000 українських полонених за результатами переговорів.

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