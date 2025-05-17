Пєсков заявив, що під час підписання документів для РФ "головним і принциповим залишається кандидатура підписанта від України".

У Кремлі заявили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським очільником Володимиром Путіним у майбутньому можлива, однак за досягнення певних умов. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори, що відбулися в Стамбулі.

"Як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей вважаємо її можливою", - заявив він.

При цьому він додав, що для Росії під час підписання документів між російською та українською делегаціями "головним і принциповим залишається, хто саме з боку України буде підписувати ці документи".

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Він також сказав, що Росія і Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню, робота ведеться. Водночас, відповідаючи на запитання про наступний раунд переговорів, він сказав, що "насамперед потрібно виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включно з обміном полоненими 1 000 на 1 000".

Він також додав, що контактів лідерів Росії і США після переговорів у Стамбулі поки що не було, і "Кремль поінформує, якщо Путін і Трамп вважатимуть за доцільне провести телефонну розмову".

Переговори в Стамбулі - новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Сторони конфлікту зібралися на зустріч уперше з 2022 року.

Після переговорів ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Зокрема росіяни вимагали вивести "зі своєї території" всі українські війська і зазначили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

Водночас міністр оборони України Рустем Умеров анонсував повернення 1000 українських полонених за результатами переговорів.

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