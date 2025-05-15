Дмитрієв заявив, що Трамп зі своєю командою зробили неможливе можливим.

Президент США Дональд Трамп зі своєю командою зробили неможливе можливим. Таку заяву опублікував спеціальний представник російського правителя Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв на платформі Х, коментуючи переговори України і РФ у Стамбулі 15 травня.

При цьому, окрім Трампа, він згадав віцепрезидента США Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо і спецпредставника Стіва Віткоффа.

За словами Дмитрієва, якщо переговори не будуть зірвані в останню хвилину, "це може стати історичним кроком до миру".

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"Попри всі перешкоди/запеклий опір - розпочнуться перші за три роки прямі мирні переговори між Росією та Україною. Якщо не зійти з колії в останню хвилину, це може стати історичним кроком до миру", - написав він.

Переговори у Туреччині: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Анкари, заявив, що Росія відправила до Туреччини "бутафорську" делегацію. Тим часом, за словами глави держави, від України до Туреччини прилетіла делегація найвищого рівня. До її складу увійшли високопосадовці Офісу президента, Міністерства закордонних справ і представники всіх розвідок України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 15 травня повідомив, що російський правитель Володимир Путін точно не поїде на переговори до Туреччини. Це підтвердила і речниця російського МЗС Марія Захарова. Також вона сказала, що перемовини перенесені на другу половину дня з ініціативи турецької сторони.

На думку воєнного експерта Івана Ступака, зустріч у Стамбулі "нічим не завершиться від слова "зовсім", бо Російська Федерація не налаштована на переговори, поки не досягнута патова ситуація на фронті. За його словами, поки російські війська можуть просуватися, Російська Федерація не буде зацікавлена у перемовинах.

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