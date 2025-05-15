Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що в контексті урегулювання війни Росії проти України не станеться нічого, допоки він особисто не зустрінеться з кремлівським правителем Путіним.

Про це американський лідер заявив журналістам на борту літака Air Force One Зокрема, у президента Трампа запитали, чи розчарований він рівнем делегації, яку Москва відправила до Туреччини без участі Путіна. "Я ні в чому не розчаровуюся", - відповів він, додавши, що нічого не знає про делегацію та навіть не перевіряв інформацію про її склад.

За словами Трампа, кремлівський правитель навіть не збирався їхати на переговори в Туреччині, якщо його там не буде:

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"Я не вірю, що щось станеться, подобається це вам чи ні, поки він і я не зустрінемося. Але нам доведеться це вирішити, бо занадто багато людей гине".

Переговори у Туреччині

Як відомо, Путін відмовився від участі в переговорах, попри пропозицію президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч.

Натомість Росія направила делегацію на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським та заступником міністра оборони Олександром Фоміним.

Наразі український президент та делегація високого рівня перебувають в Анкарі. Зеленський заявив, що російська команда є бутафорською.

Західні ЗМІ повідомляли, що американський президент Трамп мав намір також прибути до Туреччини, але лише у випадку, якщо приїде й очільник Кремля.

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