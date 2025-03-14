Європі буде важко замінити американські гарантії безпеки, особливо якщо ті будуть пов'язані з розгортанням військ.

Президент США Дональд Трамп поки що відмовляється розглядати питання про гарантії безпеки для України, які є необхідними для встановлення миру, а європейські країни без американського внеску самотужки з цим можуть не впоратися. Таку думку в інтерв'ю Le Monde висловила колишня постійна представниця США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.

"Дональд Трамп підходить до цієї війни з думкою про те, що немає необхідності проводити відмінність між жертвою та агресором. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія почала цю війну, здійснивши неспровоковану агресію. З реальністю не посперечаєшся. Останніми тижнями здавалося, що президент Трамп набагато більше розчарований Україною, ніж Росією. Уявімо, що припинення вогню все ж таки досягнуто. Перетворити його на мирну угоду буде набагато складніше", - пояснила вона.

За словами Сміт, Київ потребує будь-яких гарантій безпеки з боку США, будь то військова допомога чи членство в НАТО. Вона вважає, що досягти мирної угоди неможливо, якщо Путін наполягатиме на відмові від таких гарантій.

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"Європейці надали Україні значну військову допомогу, а також провели серйозну військову підготовку. Але їм буде дуже важко замінити американські гарантії безпеки, особливо якщо вони будуть пов'язані з розгортанням військ. Теоретично Європа може надати 30 тисяч військовослужбовців, але для підтримання такої присутності та забезпечення її стійкості в довгостроковій перспективі буде потрібно від 80 000 до 90 000. Путін може цьому запобігти, але уявімо, що необхідність у такому розгортанні все ж виникне. Я не думаю, що європейці зможуть із цим впоратися. Це б нашкодило іншим військовим зобов'язанням у Східній Європі", - додала вона.

Також Сміт розкритикувала Трампа за його підхід до Північноатлантичного Альянсу, а саме за те, що американський лідер ставить під сумнів деякі основоположні принципи НАТО.

"Трамп говорив про те, що зобов'язання США за статтею 5 залежатимуть від рівня оборонних витрат кожної країни. НАТО працює не так. Зобов'язання поширюються на всіх членів Альянсу. Усі вони мають допомагати одне одному, якщо хтось із них опиниться в кризовій ситуації. Мені здається, що Трамп прагне побачити, як далеко він зможе зайти, щоб змусити європейців витрачати більше на оборону", - додала вона.

Сміт нагадала, що зараз дві третини країн ЄС витрачають на оборону щонайменше 2% від свого ВВП. Вона назвала це великим досягненням адміністрації Джо Байдена. За її словами, Трамп явно хоче, щоб європейські союзники по НАТО платили більше, зрушивши планку з 2% до 5%. Сміт вважає, що Північноатлантичний Альянс до цього не готовий.

Припинення вогню в Україні

Як писав УНІАН, президент США запропонував 30-денне припинення вогню між Україною і Росією. Київ погодився на це під час переговорів у Саудівській Аравії. Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва загалом теж підтримує цю ідею, проте спершу потрібно обговорити умови припинення вогню.

14 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що "добре і продуктивно" поговорив по телефону із Путіним. Він зазначив, що бачить гарний шанс для припинення війни.

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