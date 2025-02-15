Ван І відкинув можливість того, що Китай для тиску на Росію скоротить імпорт російського газу.

Міністр закордонних справ Китаю привітав переговори між США і Росією, спрямовані на врегулювання війни в Україні.

Як пише The Financial Times, він наголосив, що європейські країни також мають бути залучені до цього процесу.

"Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, особливо якщо США дійдуть до спільного розуміння з Росією", - заявив Ван І.

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За його словами, ця війна відбувається на європейській землі і "Європа має відігравати важливу роль у врегулюванні конфлікту".

Відповідаючи на запитання про можливе скорочення імпорту російського газу як спосіб посилити тиск на Москву, Ван І зазначив, що Пекін насамперед має керуватися інтересами своїх громадян. Він додав:

"Якщо Китай перестане купувати газ у Росії, де ще він зможе закуповувати таку саму кількість газу? Ми повинні нести відповідальність перед своїм народом".

Переговори з РФ - останні новини

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлогг заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін мають провести прямі переговори.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав, що він і віцепрезидент США Дж. Д. Венс погодилися з тим, що Володимир Зеленський має брати участь у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни з Росією.

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