Леммі заявив про бажання покласти край "цій жахливій війні".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що він і віцепрезидент США Дж. Д. Венс погодилися з тим, що президент України Володимир Зеленський має брати участь у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни з Росією.

"Я був дуже натхнений нашими обговореннями з питання України", - сказав Леммі в інтерв'ю Reuters після зустрічі з Венсом.

Дипломат наголосив, що він і Венс поділяють думку про необхідність міцного миру і домовилися, що Україна має брати участь у процесі переговорів.

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"Усі ми хочемо покласти край цій жахливій війні", - додав він, уточнивши:

"Переговори поки що не почалися. Це скоріше розмови про майбутні переговори, і ми продовжимо підтримувати Україну".

За даними Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO), Леммі та Венс також обговорили питання, пов'язані з НАТО, партнерством AUKUS, а також особливі стосунки між Великою Британією та США.

Війна в Україні - можливість переговорів

США прагнуть домогтися тривалого миру в Україні, а не просто кількох років паузи у війні. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

За його словами, до роботи залучені Державний секретар США Марк Рубіо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлогг.

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